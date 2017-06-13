На догоду Путіну у Казахстані з'явилася карта України без Криму - МЗС готує ноту протесту (відео)

У центрі казахстанської столиці у рамках Астана арт-фесті розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн. Карта України виявилася без Криму.

Натомість на карті Росії півострів з'явився. До того ж помітно, що карти перемалювали, йдеться в сюжеті ТСН.

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І, ймовірно, це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на який до Астани приїжджав Путін, адже від початку карти країн на фігури нанесли правильно.

МЗС України вже готує ноту протесту Казахстану через порушення міжнародного права.

Раніше відомий британський таблоїд The Daily Mail назвав Крим російським. Йдеться про матеріал, в якому розповідається про вибух бомби часів Другої світової війни в окупованому Севастополі.

У новині йдеться про інцидент, який стався у портовому місті Севастополь на Кримському півострові, "на південному заході Росії".