Прокуратура завершила розслідування щодо екс-депутата – організатора викрадення Богданова

Прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування у провадженні стосовно екс-депутата Харківської обласної ради, який організував викрадення та незаконне переміщення через державний кордон колишнього працівника ФСБ Іллі Богданова.

Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури міста Києва у Facebook.

«Окрім екс-депутата, на лаві підсудних опинилися двоє співучасників злочину, яких було викрито під час спроби незаконно переправити Іллю Богданова на територію Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Досудовим слідством установлено, що викрадення колишнього кадрового офіцера ФСБ, який у 2014 році перейшов на бік України та воював у складі добровольчого батальйону на Донбасі, було виконано на замовлення органів ГРУ та ФСБ Російської Федерації екс-депутатом Харківської обласної ради, завербованим російськими спецслужбами два роки тому.

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У листопаді 2016 року, отримавши інформацію про підготовку викрадення, слідчі прокуратури міста Києва спільно Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України провели інсценування злочину.

«Екс-депутат, який під чужим ім’ям прибув до столиці, щоб пересвідчитися у тому, що замовлення виконано, був затриманий на місці події. Ще двох співучасників, громадян України, яких російська сторона залучила до незаконного переправлення Іллі Богданова через українсько-російський кордон, затримали за кілька днів на території Харківської області у ході спільної спецоперації, до якої окрім столичної прокуратури, ДВБ Нацполіції України, була залучені оперативники та спецпризначенці СБУ», - повідомили у прокуратурі.

Дії екс-депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу) КК України. Його спільників – за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.