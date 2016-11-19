Колишній ФСБшник Богданов, який перейшов на сторону України, розповів подробиці свого викрадення (відео)

Відеозапис опублікувало видання Радіо Свобода.

Богданов назвав своє звільнення перемогою над чекістською машиною, і цим може пишатися СБУ.

Також екс-ФСБшник, який перейшов на сторону України, розповів деякі подробиці свого викрадення. Так, кадрові ГРУшники раділи тому, що його взяли.

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"Давали команду на вбивство. Ти сидиш поруч і бачиш усіх цих дійових осіб. Розумієш: реально вбили б. Реально кожен момент я був п'яний від цих наркотиків, які розводили з цими шприцами... З іншого боку, гордість, що СБУ спрацювала. Це перемога - здолати чекістську машину", - розповів Богданов.

Як повідомляв УНІАН, до столичних правоохоронців звернулися друзі й знайомі Богданова і заявили, що останній раз спілкувалися з ним 12 листопада. З того часу на зв'язок він не виходив. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Богданова за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

18 листопада Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою запобігла другій спробі викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова.