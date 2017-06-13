МЗС перевіряє можливу наявність українців серед постраждалих від стрілянини біля Мюнхена

Міністерство закордонних справ України перевіряє можливу наявність українців серед постраждалих внаслідок стрілянини поблизу Мюнхена.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

"Стрілянина в Мюнхен. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, на станції Unterfoehring поблизу Мюнхена сталася стрілянина. Четверо людей поранені, у тому числі жінка-поліцейський і нападник.

Нападника затримали. Він став агресивним під час звичайної перевірки на платформі, повідомляють німецькі медіа, і зробив щонайменше п'ять пострілів. За даними ЗМІ, це 37-річний німець, житель Мюнхена.