Стрілянина в передмісті Мюнхена: поранено чотирьох осіб, нападник затриманий

На залізничній станції поруч з Мюнхеном невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої були поранені чотири людини, в тому числі 26-річна жінка-поліцейський. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Стрілянина сталася на станції Unterfoehring.

Інцидент стався, коли поліція намагалася затримати кількох учасників бійки на станції. Один з них вихопив у поліцейського пістолет і зробив не менше п'яти пострілів. Невідомий також спробував зіштовхнути одного з поліцейських під поїзд.

Крім жінки-поліцейського, яка отримала поранення в голову і перебуває в критичному стані в результаті стрілянини постраждали кілька перехожих.

Читайте такожРозстріл людей у Підмосков'ї: "кратовського" злочинця ліквідовано (відео)

Нападника вдалося затримати, він був поранений під час перестрілки. Поліція вже заявила, що не розглядає інцидент як терористичний, оскільки нападник керувався особистими мотивами.

Стріляв - 37-річний німець, який живе в Мюнхені. Місце події зараз оточене. В районі біля станції проходить масштабна поліцейська операція, рух поїздів призупинено.