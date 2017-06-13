У Генштабі ЗСУ прокоментували пропозицію Турчинова щодо завершення АТО

Рішення про можливе завершення АТО ухвалює вище військово-політичне керівництво України.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі УНІАН коментуючи заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про необхідність завершення антитерористичної операції на сході України і переходу до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде РФ.

«Рішення про завершення АТО приймають не в Генеральному штабі, є вище військово-політичне керівництво країни, яке ухвалює таке рішення. Генеральний штаб відповідно до своїх повноважень планує та проводить військові операції, а не здійснює прийняття такого рівня рішення», - заявив він.

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Відповідаючи на запитання чи інформували Генштаб ЗСУ про можливе завершення АТО на сході країни, він зазначив, що «до такого рівня інформації в мене немає доступу. Це комунікація на рівні керівник РНБО – керівник Генштабу».

Як відомо, сьогодні раніше секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю ЗМІ заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

"Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. У той же час потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України ", - сказав він.

"У той же час, прийшов час перейти до нового формату захисту країни", - заявив Турчинов.