Турчинов запропонував альтернативу АТО на Донбасі (відео)

Україна потребує нового формату захисту від гібридної війни, яку веде Російська Федерація. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться в оприлюдненому на його Facebook відео.

"Настав час нам визначити такий правовий формат, який дозволить оптимально захисти Україну від гібридних засобів війни, що застосовує проти нас Росія, а не втискати масштабні проблеми в обмежений формат АТО", - наголосив він.

Турчинов зазначив, що військові дії тривають на сході вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО.

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За словами секретаря РНБО, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими РФ, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їхнього звільнення.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту України право застосовувати ЗСУ й інші військові формування проти агресії РФ.

Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу із широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, в тому числі і військово-цивільними адміністраціями.