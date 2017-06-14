Питання надання Україні летальної зброї Вашингтоном залишається відкритим - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у ході візиту в США заявив, що в Пентагоні обговорюється питання про надання Україні летальної зброї. Про це повідомляє прес-служба ВР.

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За словами Парубія, питання надання летальної зброї, також як і питання посилення санкцій проти Росії, піднімалося ним у Пентагоні.

"Воно не знято з порядку денного, з цього питання йдуть дискусії. І якщо раніше було негативне рішення, то сьогодні питання залишається відкритим", - зазначив він.

Парубій запевнив, що "немає негативної відповіді, дискусія відкрита".

"Виділення зброї обговорюється, це має як технічне, так і символічне значення для посилення співпраці між Україною і США", - додав він.