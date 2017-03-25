Голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Джон Маккейн висловив оптимізм щодо надання Сполученими Штатами Україні летального озброєння.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

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"Сенат вже багато років тому дійшов згоди щодо модальності входження України до складу НАТО. Я б сказав, що наш пріоритет для України - надати Україні летальну зброю, зброю для того, щоб вони себе захистили, таку як Javelin, радари та іншу", - сказав Маккейн.

Говорячи про часові рамки реалізації цієї ініціативи, сенатор висловив сподівання, що це відбудеться за часів нинішньої адміністрації, тому що вона схвально ставиться до цього питання.

"Я не можу передбачити результат, але я оптимістичний, я повинен бути оптимістичним, тому що Володимир Путін активізував воєнну діяльність на сході України. Ми про це знаємо, і він продовжить це робити так довго, як довго він буде думати, що йому за це нічого не буде. І, як мінімум, ми повинні дати (українцям) можливість захистити себе і державу, в яку вторглися так звані «сепаратисти», і нам відомо, хто вони", - наголосив Маккейн.

Нагадавши про ліквідацію опонентів Путіна, зокрема Сергія Магнітського, американський політик сказав: "Володимир Путін веде себе безкарно, як головоріз та гангстер, яким він є".

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україні необхідно 1 тис. 240 протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.

"Ми потребуємо тільки 1 тис. 240 ракетних комплексів Javelin, і це є цілком справедливо", - зазначив Порошенко.

До нього раніше посол України у США Валерій Чалий заявляв, що Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів щонайменше тисячу протитанкових ракетних комплексів Javelin в разі широкомасштабного наступу Росії на Донбасі.