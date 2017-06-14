Прокуратура повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів Клименку

Головна військова прокуратура ГПУ повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів України Олександру Клименку. Про це у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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"Клименко повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України (створення й участь у злочинній організації і зловживання службовим становищем). Повідомлення про підозру направлено Клименку в спосіб, передбачений КПК України", - написав він.

За його словами, екс-міністр і ряд інших колишніх чиновників підозрюють у нанесенні збитків державі на суму 96 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що на початку березня 2017 року Голосіївський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо Клименка.