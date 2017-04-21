ГПУ завершила досудове розслідування стосовно екс-соратника Януковича Клименка

Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

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Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, Головна військова прокуратура ГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 290 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо Клименка.

Як заявляв головний військовий прокурор Анатолій Матіос, Клименко в період з квітня 2012 року по вересень 2013 року, у складі створеної та очолюваної тодішнім президентом Віктором Януковичем злочинної організації, «зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

18 квітня Головна військова прокуратура повідомила, що викликає Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій як підозрюваного. У повістці йшлося, що Клименку необхідно з’явитися 21 квітня о 10.00 до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури за адресою: Київ, вул. Антоновича, 114, кабінет № 22.

Клименко очолював Державну податкову службу України у період з листопада 2011 року по грудень 2012 року, Міністерство доходів і зборів України - з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року. Після Революції гідності він втік з України.