Гройсман до Садового: не шукай крайніх, а візьми і зроби

Прем'єр Володимир Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Про це він заявив на засіданні Кабміну в середу, коментуючи прохання Львова оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації, передає «Українська правда».

"Будь ласка, не шукай крайніх, а візьми і зроби, і продемонструй, як це треба робити для всієї країни. Бо робити винними тих, хто до цього не має жодного відношення – це, як мінімум, несправедливо, нечесно і не по-лідерські", - наголосив голова уряду, звертаючись до мера Львова, якого не було на засіданні Кабінету міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, над головним входом до львівської ратуші з'явився великий банер-звернення до президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою припинити сміттєву блокаду Львова.

Виготовлення банера вартістю 2 тис. грн, за інформацією місцевих ЗМІ, оплатив особисто міський голова Львова Андрій Садовий.

Напередодні Львівська влада звернулась до Кабінету міністрів з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.