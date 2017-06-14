Скоро кожен українець відчує переваги безвізу з ЄС – Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що скоро кожен українець відчує переваги безвізового режиму з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Одесі, куди прибув разом із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Лінкявічюс привітав Україну з безвізовим режимом, зазначивши, що наша країна «нікуди не повертається, вона завжди була в Європі».

За його словами, безвізовий режим - це свого роду фізичне відчуття спільності, можливість вільного пересування.

«Це можливість влаштовуватися на роботу, що теж має місце психологічно... Створюються додаткові зв'язки. Я не сумніваюся, що в найближчому майбутньому кожен громадянин України відчує це на своєму особистому досвіді», - сказав Лінкявічюс.

Він зазначив, що європейські країни пов'язує історично цікавий і насичений період, і що громадяни Литви радіють отриманню Україною безвізу.

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«Ми сприймаємо ваші успіхи як наші власні», - підкреслив міністр.

У свою чергу Клімкін заявив, що Литва не просто сприяла Україні в отриманні безвізу, але й надає конкретну допомогу в момент гострої необхідності, зокрема допомогу в лікуванні учасників АТО.

«У нас з Литвою не політичні, а дружні стосунки. Литва не просто сприяла нам в отриманні безвізу, але стала прямим партнером. Це - не абстрактна допомога - в ці складні для України дні литовська сторона допомогла вилікувати і реабілітувати 155 наших поранених військовослужбовців», - нагадав Клімкін.

Він зазначив, що Україна зробить все можливе, аби стати повноправним членом Європейського Союзу. Водночас, за його словами, для цього Україні «потрібно працювати». «Оскільки угода - це не просто щось запрацює, і потім можна скласти руки, і воно нас кудись приведе», - підкреслив Клімкін.

На підсумковому брифінгу наголошувалося, що в ході сьогоднішньої зустрічі міністрів з головою Одеської ОДА Максимом Степановим обговорювалися питання співпраці, зокрема, в економічній та туристичній сферах. У зв'язку з цим в перспективі планується відвідання півдня Одещини, щоб сформувати основні пріоритети розвитку регіону. Також зазначалося, що з 15 червня почне функціонувати авіарейс «Одеса - Вільнюс».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Литви Лінас Лінкявічюс обговорили питання Балто-Чорноморського партнерства.