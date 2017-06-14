Російському блогеру Варламову заборонили в'їзд в Україну (документ)

Відомий російський блогер Ілля Варламов став персоною нон-грата в Україні.

Про це повідомляє видання "Апостроф", яке отримало відповідь від СБУ на питання, чи приймалося Службою безпеки України рішення щодо Іллі Варламова, оскільки він раніше незаконно відвідував окупований Донбас і публікував в мережі репортажі з Криму.

У відповіді СБУ йдеться, що було прийнято рішення заборонити Варламову в'їзд в Україну.

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"Згідно ч. 3 ст. 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", Службою безпеки України прийнято рішення щодо заборони в'їзду в Україну вказаному вами у запиті громадянину РФ", - йдеться в тексті документа.

При цьому не уточнюється, на який термін діє заборона.