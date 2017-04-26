"Вали в свою Америку": на російського блогера Варламова напали прямо в аеропорту (фото, відео)

На відомого російського блогера Іллю Варламова напали в Ставрополі. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Варламова, на нього напали просто в аеропорту: облили зеленкою та кілька разів ударили. "На очах у поліції облили зеленкою, пару разів ударили", - йдеться у повідомленні російського блогера.

На меня напали в аэропорту — Илья Варламов (@varlamov) April 26, 2017

На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили pic.twitter.com/wNkjQOP9ot — Илья Варламов (@varlamov) April 26, 2017

Він розповів, що вийшов з аеропорту, стояла група людей з квітами, якісь хлопці. "Я взагалі не зрозумів що сталося. Одразу напали, залили очі зеленкою, йодом, ще чимось незрозумілим, тобто там рідини було багато, закидали тортами. Все що в арсеналі було, все полетіло, але я особливо нічого не бачив, тому що мені очі одразу залили", - написав на своєму сайті блогер.

Нападники один раз крикнули "Вали в свою Америку", після чого втекли.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на Марші пам'яті Бориса Нємцова одного з лідерів російської опозиції, голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова облили зеленкою.