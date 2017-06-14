Посилення санкцій проти РФ має відбуватись за рівноцінної участі інших союзників – Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що посилення санкцій проти Російської Федерації повинно відбуватися лише за рівноцінної участі інших союзників.

Про це секретар Держдепартаменту сказав під час слухань на засіданні комітету з закордонних справ Палати представників, трансляція якого відбувалася на сайті Держдепу.

"Санкції є доволі практичним інструментом. Односторонні санкції не настільки ефективні як багатосторонні санкції. І якщо ми думаємо про додаткові санкції, одне з моїх завдань, і я це сприймаю як власну відповідальність, полягає у тому, яким чином до нас я долучу інших союзників, щоб сказати їм, що ви повинні відповісти також таким же чином", - наголосив Тіллерсон.

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"Для того, щоб ці санкції здійснювали ефективний тиск, і я знаю, це те, чого ми усі хочемо, і ви наполегливо хочете цього, я погоджуюся з цим... Ми можемо здійснювати односторонні кроки, але якщо ми це робитимемо самостійно, і ми отримаємо невелику підтримку від інших, тоді вони будуть неповноцінними, і Путін знатиме, що вони неповноцінні", - заявив секретар Держдепартаменту США.