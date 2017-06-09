США готові посилювати санкції проти РФ у разі невиконання Мінських угод - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Сполучені Штати готові продовжувати та навіть посилювати санкції проти Росії у разі невиконання нею Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте сьогодні в Харкові.

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«Ми в постійному діалозі з нашими американськими партнерами, і США постійно присутні в «нормандському форматі» на рівні посла і мають повну інформацію та координацію», - зазначив Порошенко.

«Я не бачу жодної небезпеки щодо санкційної політики, тому що ми маємо абсолютно чіткий меседж зі США, що вони будуть… продовжувати та навіть посилювати санкції проти РФ, якщо Росія не буде імплементувати «Мінськ», - додав президент, наголосивши, що «санкції мотивують Росію бути за столом переговорів та реалізовувати (Мінські домовленості – УНІАН), оскільки немає жодного іншого інструменту».

Як повідомляв УНІАН, Білий дім заявив про відсутність планів зняти санкції з Росії. США чітко дотримуються своєї жорсткої позиції щодо РФ і не знімуть санкції, накладені за її дії в Україні.