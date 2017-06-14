У Держдепі шукають заміну Нуланд для переговорів по Донбасу - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна має намір обговорити зі Сполученими Штатами Америки можливість більш активного залучення до переговорів щодо Донбасу.

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

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Пристайко нагадав, що за часів адміністрації Барака Обами відбувалися зустрічі на той час помічника секретаря Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд з радником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим, на яких обговорювалася ситуація в Україні.

«Ви пам'ятаєте, був формат Нуланд-Сурков? Були переговори в «женевському форматі», де вони були без Нуланд та Суркова. Є інформація про те, що державний департамент підбирає людину, яка могла б замінити Нуланд на цьому треку. Знову таки, не обов'язково це має бути повторення Нуланд-Сурков. Це може бути інший формат, який ми теж найближчим часом обговоримо з нашими американськими колегами», - зазначив Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон вивчає всі можливості більш активного долучення Сполучених Штатів до переговорного процесу щодо Донбасу.

За даними The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір перезапустити переговори щодо мирного врегулювання ситуації на сході Україні.

Автор статті, посилаючись на двох американських посадовців, зауважує, що в березні Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що криза в Україні - це відповідальність Європи, а США не будуть активно долучатися до її врегулювання.

Проте, як стверджують джерела, через два місяці адміністрація Трампа вирішила змінити курс і планує знову серйозно взятися за питання, які стосуються України. У цьому зв'язку для Тіллерсона питання України може стати початком реалізації зірваного плану для покращення американо-російських відносин.

Водночас зазначається, що ідея Тіллерсона перебуває все ще на початковій стадії. Ця ідея полягає в перезапуску мирних переговорів, в яких торік брала участь адміністрація тодішнього президента Обами з надією, що нові обставини та особи зможуть забезпечити кращий результат.

Також сказано, що Тіллерсон планує призначити спеціального посланника в Держдепартаменті, відповідального за нові зусилля в питаннях України.