Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи урегулювання на Донбасі поза Мінськом

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи урегулювання ситуації довкола Донбасу за допомоги укладення нової домовленності, яка може бути відмінною від Мінських угод. Про це секретар Держдепартаменту сказав під час слухань на засіданні комітету з закордонних справ Палати представників, трансляція якого відбувалася на сайті Держдепу.

Читайте такожСША готові посилювати санкції проти РФ у разі невиконання Мінських угод - ПорошенкоЗокрема, член Палати представників від Демократичної партії Еліот Енджел спитав Тіллерсона, чи відповідає інтересам США послаблення санкцій проти РФ до того, як Росія повністю виконає Мінські угоди та до того, як піде з Криму.

"Я вважаю, що важливо, щоб ми мали достатню гнучкість, щоби реалізувати завдання Мінську. Цілком ймовірно, що уряд України та уряд Росії зможуть прийти до задовільного урегулювання завдяки певній структурі, відмінній від Мінська, але для реалізації цілей Мінська", - наголосив Тіллерсон.

При цьому, він наголосив, що йому не хочеться бути "прикованим наручниками до Мінську, якщо виявиться, що сторони вирішать урегулювати конфлікт за допомогою іншої, відмінної угоди".

Водночас, демократ Еліот Енджел не погодився з цими словами Тіллерсона, зазначивши, що на його думку, Росія розуміє лише "жорстку риторику". Також конгресмен сказав, що якщо адміністрація Дональда Трампа якимось чином послабить санкції проти РФ до виконання Росією Мінських угод та до повернення Криму, це лише "заохотить Путіна продовжувати політику залякування, і хто знає, де він вдарить наступного разу".

У цьому зв'язку, Тіллерсон натякнув, що послаблення санкцій "не є нашим наміром" до виконання Мінських угод.