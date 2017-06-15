Путін пригрозив захищати Крим "усіма доступними засобами"

Російський президент Володимир Путін розповів в інтерв'ю режисерові-пропагандистові Оліверу Стоуну про окупацію Криму.

Говорячи про анексію українського півострова, Путін заявив, що це "був вибір самих кримчан", передає РІА Новости.

"Це не ми вирішили "приєднати" (окупувати - УНІАН.) Крим, це люди, що проживають у Криму, вирішили "приєднатися" до Росії. Парламент, обраний ще за українським законом, абсолютно "легітимний" парламент Криму оголосив про "референдум". Парламент Криму проголосував переважною кількістю голосів за "приєднання" до Росії", — пояснив окупаційні дії російський президент.

Читайте такожНа догоду Путіну у Казахстані з'явилася карта України без Криму - МЗС готує ноту протесту (відео)

"У нас не було там ніяких бойових дій, там ніхто не стріляв, ніхто нікого не вбивав", — запевняє Путін (у квітні 2014 року, під час окупації Криму, російським військовим був застрелений український майор Карачевський - УНІАН.).

"І якщо ми бачимо загрозу для своєї території (Путін говорив про анексований Крим - УНІАН.)", то ми будемо захищати її "усіма доступними нам засобами", додав глава РФ.

Варто нагадати, що 6 квітня 2014 року український майор Карачевський був розстріляний з автомата у Новофедорівкці в Криму. На той момент начальник Кримського медіацентру Міністерства оборони України Владислав Селезньов повідомив: "О 22.50 в результаті конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами пострілами з автомата був убитий майор Станіслав Карачевський. Вбивство сталося на 5-му поверсі гуртожитку, де проживав український військовий персонал Сакської авіабази".

Тоді планувалося, що 9 квітня Карачевський повинен був відбути на материкову Україну. Українські офіцери, за даними Селезньова, були без зброї.