Військовому РФ дали всього два роки тюрми за розстріл українського майора рік тому в Криму

14:39, 21 квітня 2015
Політика
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Суд в окупованому Росією Криму засудив до двох років позбавлення волі російського сержанта Євгена Зайцева, який під час окупації Криму в 2014 році вбив українського майора Станіслава Карачевського.

Станіслав Карачевський / Думская

Про це російський адвокат викраденої й утримуваної в російській в'язниці української льотчиці і народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін повідомив у Twitter.

«13 березня Кримський військовий гарнізонний суд виніс вирок строковикові Зайцеву за вбивство офіцера ЗСУ Карачевського. Пам'ятаєте? 2 роки дали, так...», - написав Фейгін.

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Він зазначив, що, «виходить, за вбитого українського офіцера дали росіянину 2 роки. А невинна Савченко вже 10 місяців відсиділа за нібито пособництво у вбивстві».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2014 року український майор Карачевський був розстріляний з автомата в Новофедорівці в Криму.

Тодішній начальник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов повідомив: «О 22.50 в результаті конфлікту між українськими офіцерами і російськими солдатами пострілами з автомата був убитий майор Станіслав Карачевський. Вбивство сталося на 5-му поверсі гуртожитку, де проживав український військовий персонал Сацької авіабази». Тоді планувалося, що 9 квітня Карачевський повинен був відбути на материкову Україну. Українські офіцери, за даними Селезньова, були без зброї.

Слідчий комітет РФ затримав російського військовослужбовця, який убив майора ЗСУ.

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