Геращенко вважає можливість проведення дострокових парламентських виборів "близькою до нуля"

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає «близькою до нуля» можливість проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на VII Національному експертному форумі «Точки росту» в Києві, організованому Інститутом Горшеніна.

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Геращенко зауважила, що оцінює можливість проведення дострокових парламентських виборів «близькою до нуля, якби не підігрівали ці настрої деякі парламентські і позапарламентські сили». «На сьогодні немає передумов для цього», - підкреслила вона.

За словами Геращенко, на сьогодні є передумови для того, щоб «коаліція розширилися і ті політичні сили, які є в демократичному колі, посилили своєю відповідальною позицією коаліцію».

Нагадаємо, як показало опитування, більше половини українців підтримують ідею позачергових виборів ВР і президента.