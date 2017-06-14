Більше половини українців підтримують ідею позачергових виборів ВР і президента - дослідження

52% опитаних підтримують ідею позачергових виборів до Верховної Ради і президента, а 40% не підтримують. Про це йдеться в даних опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Читайте також45% українців хочуть позачергових виборів Ради, 41% проти - опитуванняВ той же час кожен 10-й з опитаних не визначився з відповіддю щодо ідеї позачергових виборів ВР та глави держави.

Відповідаючи на запитання щодо можливого проведення парламентських виборів найближчим часом, 13,2% учасників соціологічного дослідження з тих, хто має взяти участь у голосуванні та визначився з вибором партії, готові віддати свої голоси за партію «ВО «Батьківщина».

За «Блок Петра Порошенка «Солідарність» готові проголосувати 11,3%, за «Опозиційний блок» - 10,4%, Радикальну партію - 8,9%, за партію «За життя» - 8,2%, «Громадянську позицію» готові підтримати 7,6%, «Самопоміч» - 7,1%, «Свободу» - 6,4%, «УКРОП», Аграрну партію і «Народний контрол ь» - по 2,3%, «Рух нових сил» - 2,2%,

Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.

Також під час опитування ставилось питання, що якби партія, яку вони підтримують, не брала участь у виборах, то серед тих, хто має намір голосувати, 5,5% голосували б за «Батьківщину», 3,8% - за «Самопоміч», за Радикальну партію і «Свободу» - по 3,7%, «Громадянську позицію» - 3,5%, партію «За життя» - 3,3%, «Опозиційний блок» та «БПП» - по 3,1%, «Відродження» - 2,1%.

Про намір не голосувати у такому разі заявили 7,6% опитаних, 45% - не визначилися.

28,6% з тих, хто має намір голосувати, за жодних обставин не проголосували б за «БПП», 15,5% - за «Опозиційний блок», 7,3% - Радикальну партію, 6,5% - «Батьківщину», 4% - «Народний фронт», 3,8% - «Свободу», 3,1% - «Нову державу» (лідер Петро Симоненко).

Опитування проводилося 19-25 травня, опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.