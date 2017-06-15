Уряд має зайняти більш активну позицію в питанні реінтеграції Донбасу - Геращенко

Уряд України має в питанні реінтеграції Донбасу зайняти більш активну позицію. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на VII Національному експертному форумі «Точки росту», організованому Інститутом Горшеніна.

Вона зазначила, що багато хто говорить про антиукраїнськи налаштованих людей на окупованій території. За її словами, очевидно, що вони там є.

«Але скільки їх в українському парламенті? Навіть в українських вишиванках, які рвуть на собі ці вишиванки «за судьби родіни», але при цьому щодня гадять «родіні», як це не снилося дуже багатьом людям на окупованих територіях», - підкреслила Геращенко.

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Вона наголосила, що ніхто не давав права жодному українському політику відмовлятися від українських територій і потрібно боротися за возз’єднання територій.

«Уряд має в цьому питанні зайняти більш активну позицію», - підкреслила перший віце-спікер.

Політик нагадала, що в Україні створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, але «чи дали ми їм важелі працювати?».

«Ні не дали. Створили картинку. Це не правильно, якщо ми дійсно хочемо боротися за ці території, то ми повинні надати міністерству відповідні важелі», - вважає Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, екс-губернатор Луганщини, а нині заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступає проти "відсікання" непідконтрольних територій на сході України.