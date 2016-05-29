Тука пояснив, чому Україні доведеться знімати блокаду з Донбасу

Він заявив, що "емоційне" рішення про блокаду Донбасу було справедливим на короткостроковому етапі, але перетворилося на "дурість і недалекоглядність" у перспективі, передає ZN.UA.

Тука зазначає, що з непідконтрольними територіями існує безліч економічних зав'язок і без реального скрупульозного пошуку альтернатив "навіть починати розмову про якесь відсікання — лукавство або некомпетентність".

"Якщо, наприклад, зараз зупинити постачання антрациту на Луганську станцію в м. Щастя, то більше 1 млн жителів області, які проживають на нашій території, залишаться без електроенергії. Альтернативи досі немає. Тільки зараз начебто почали замислюватися про те, що треба замкнути Луганську область на загальну систему, ліквідувавши цей енергетичний острів. З іншого боку, 95% ресурсу водоканалу Попасної йде на окуповані території. Так що, взяти і відключити людям воду? За що?", - зазначив екс-губернатор.

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"У момент, коли почалися активні бойові дії, коли гинули сотні наших солдатів, коли утворилася лінія розмежування, Україна прийняла для себе досить різке рішення — відмовитися від поставок на окуповані території води, їжі, перекрила фінансові та соціальні потоки. Я на той момент не був причетний до цих рішень, але як людина, як громадянин їх підтримував. Тому що тоді цими заходами мені, як і всім, хотілося покарати населення, яке кричало: "Путіне, прийди!". Це було емоційно, але чесно. І з боку простих людей, і з боку держави, які, по суті, були шоковані від того, що відбувається", - зазначив він.

На його думку, цей крок, справедливий на якомусь короткостроковому етапі, перетворився на "дурість і недалекоглядність" у перспективі.

"Розум так і не запанував. Емоції розгубленої держави не трансформувалися у довгострокову стратегію, якщо комусь й принесли користь, то ворогові — Росії, яка зайшла на окуповані території рублем і товаром. А також нашому рідному корупціонеру і контрабандисту, який оперативно всівся на потоки і схеми блокпостів і бюджету. Ми не зробили обов'язковий другий крок — не відкрили закупорений вентиль, не дали зрозуміти людям, що вони нам потрібні, вони наші, і ми будемо їх годувати і піклуватися про них. Це був досить короткостроковий люфт, коли ми відрізали, а Росія не наважувалася зайти. Коли нам треба було повертатися до людей обличчям і всіма силами тягнути їх на свою сторону", - заявив заступник міністра.

"Водночас ми і зараз продовжуємо заводити на ту територію гривню, виплачуючи зарплати людям, які працюють на українських підприємствах. Ці гроші витрачаються на повсякденні потреби та товари російського виробника. Виходить, що ми своїми грошима субсидуємо підприємства країни-агресора. Тепер же, говорячи про реінтеграцію, нам доведеться поступово відкривати торгові шлюзи і знімати блокаду, а також додатково боротися і з рублем, і з російськими виробниками", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 травня Тука заявляв, що не відкидає відновлення торгівлі з непідконтрольними районами Донбасу.