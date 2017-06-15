Голова Житомирської ОДА Гундич представив нового керівника Хорошівської райадміністрації
З липня 2015 року Ширченко обіймала посаду заступника голови Хорошівської РДА.
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні представив нового керівника Хорошівської районної державної адміністрації (РДА) Галину Ширченко.
Читайте такожПрезидент призначив Ширченко головою Хорошівської райдержадміністраціїЯк передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли участь керівники Хорошівського району, працівники Хорошівської РДА та районної ради, господарський актив, керівники установ і відомств.
Представляючи Ширченко, Гундич висловив впевненість у тому, що нова очільниця Хорошівської РДА «зможе тримати соціально-економічний розвиток району на достойному рівні та продовжити втілення реформ в рамках Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко призначив Галину Ширченко головою Хорошівської РДА Житомирської області 12 червня. Попереднім керівником був Сергій Хабаза, якого звільнено з посади 9 грудня 2016 року.
До призначення Ширченко виконувачем обов'язків голови Хорошівської РДА був перший заступник голови РДА Віталій Римар.
За даними Житомирської ОДА, Ширченко Галина Іванівна народилась 21 листопада 1973 року в селі Добрині Хорошівського району Житомирської області. Закінчила Пінський індустріально-педагогічний технікум, а повну вищу освіту здобула у 2004 році, закінчивши Житомирський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «вчитель біології, валеології та основ екології».
З 1993 року Ширченко працювала вчителем у Луківській середній школі Малинського району, потім - у Добринській школі Хорошівського району, а з 2004 року - на посаді директора Добринської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів. Потім Ширченко була директором Добринського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів».