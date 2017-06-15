Не пропрацював і двох місяців: заступник міністра юстиції написав заяву про відставку

Заступник міністра юстиції України Андрій Вишневський написав заяву про відставку через незгоду з політикою очільника відомства Павла Петренка та «втратою взаємної довіри» з ним.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У зв'язку з кардинальною відмінністю визначальних ціннісних орієнтирів, різним баченням цілей і засобів державної правової політики, реформування органів юстиції, подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги, а також втратою взаємної довіри з міністром юстиції України Павлом Петренком прошу звільнити мене з посади заступника міністра", - йдеться у заяві Вишневського.

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Як повідомляв УНІАН, Вишневського заступником міністра юстиції уряд призначив 19 квітня 2017 року.

До цього з 2012 року він обіймав посаду керівника Координаційного центру з надання правової допомоги, був директором центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції.