Мін'юст оцінив готовність України до введення візового режиму з Росією

Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідно політичне рішення. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо технічної готовності до введення візового режиму з РФ, глава Мін’юсту сказав: "Практично, ми готові абсолютно".

За його словами, якщо буде політичне рішення, то тоді команда Міністерства юстиції разом з Міністерством закордонних справ долучиться до роботи з підготовки всіх необхідних рішень.

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Петренко вважає, що введення візового режиму з РФ є актуальним. І при цьому процитував секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, що це рішення вже перезріло.

Міністр пояснив, що неухвалення такого рішення пов’язано з українцями, які мають родичів на території РФ, оскільки є пересторога, щоб «не створити їм некомфортних речей і шансу для переслідування з боку спецслужб РФ».

"Але з точки зору безпеки України, з точки зору національної безпеки, з точки зору обмеження фактично руху на території України агентів, які масово сюди заїжджають під різними приводами, це було б правильним рішення", - наголосив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку введення візового режиму з РФ.

30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо запровадження віз з Росією.