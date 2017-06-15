Президент РФ Володимир Путін сьогодні п'ятнадцятий раз спілкується з росіянами в прямому ефірі центральних телеканалів і радіостанцій. Так, під час "прямої лінії" Путін заявив, що Росія намагається "не втручатися у внутрішні справи України".

Путін відповів на питання нібито Дмитра з Києва, який запитав: "Чому ви нас кинули?... Чому російські телеканали нас мажуть однією фарбою?".

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"Спасибі, що ви цінуєте нашу спільну історію... Ми нікого не мажемо однією фарбою. Ми взагалі намагаємося не мазати нікого чорною фарбою... Ми боїмося завдати шкоди, ми не хочемо втручатися у внутрішньополітичні процеси України", - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що зближення України з НАТО є загрозою для безпеки Росії, так як на її території може з'явитися військова інфраструктура Альянсу.