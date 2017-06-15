Путін: зближення України з НАТО є загрозою для безпеки Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що зближення України з НАТО є загрозою для безпеки Росії, оскільки на її території може з'явитися військова інфраструктура Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю у фільмі американського режисера Олівера Стоуна.

Читайте такожПорошенко про відновлення курсу на членство в НАТО: це просто повернення до стану 2003 рокуПоказ третьої частини цієї чотирисерійної документальної стрічки почався 14 червня на американському кабельному каналі Showtime.

На репліку Стоуна про те, що він не бачить загрози в «угоді між Україною і НАТО», російський президент відповів: «А я бачу».

«Ця загроза полягає в тому, що коли НАТО приходить в ту чи іншу країну, як правило, політичне керівництво цієї країни і населення країни не можуть впливати на ухвалені НАТО рішення. Зокрема й щодо розміщення військової інфраструктури, не виключаючи, наприклад, і встановлення дуже чутливих систем озброєння, зокрема й протиракетної оборони», - сказав Путін.

Раніше Путін обґрунтовував окупацію й подальшу анексію Росією Криму можливістю розміщення на півострові баз НАТО.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.