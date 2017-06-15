Князєв заявив про прогрес у розслідуванні замаху на Осмаєва та Окуєву

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив про прогрес у розслідуванні справи про замах на життя добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв сказав на прес-конференції.

Зокрема, на питання, чи не простежується зв'язок між замахом на Осмаєва та Окуєву і вбивством колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, голова Нацполіції відповів: «Ми розслідуємо це правопорушення (замах на Осмаєва – УНІАН). Розслідується спільною слідчо-оперативною групою, прокуратурою, Національною поліцією. У нас є прогрес у розслідуванні цього правопорушення. Але довести я не можу, що нам відомо стало про участь особи, яку ми підозрюємо у скоєні цього правопорушення, стосовно інших правопорушень (зокрема, вбивства Вороненкова - УНІАН) як на території держави, так і на території інших суміжних з нами держав».

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«Але ми маємо таку оперативну інформацію, яку ефективно перевіряємо, і результати розслідування будуть доведені у короткий час", - додав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружню пару добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня в прокуратурі Києва повідомили, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 7 червня суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу.