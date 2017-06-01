Замах на Осмаєва і Окуєву в Києві: у нападника вилучили паспорт громадянина України

У нападника на екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва та його дружину, екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву, було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, говорячи про подробиці сьогоднішньої стрілянини на вулиці Кирилівській.

Він уточнив, що нападник за паспортом Олександр Дакар.

Він повідомив, що обидва чоловіки на даний час з тяжкими вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вилучено зброю. Особу нападника встановлюють.

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Як повідомляв УНІАН, перестрілка сталася сьогодні на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва.

Раніше речник МВС Шевченко заявляв, що один із двох чоловіків, яких було поранено, назвався іноземним кореспондентом.

«Обидва були важко поранені. Їм надавалась допомога. Один з них назвався іноземним кореспондентом, яким саме - російським чи іншої держави, зараз з’ясовуємо», - зазначив Шевченко.