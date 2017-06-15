"Немытая Россия": Путін відповів на слова Порошенка

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що не бачив виступ президента України Петра Порошенка, в якому він процитував російського поета Михайла Лермонтова в контексті надання Україні безвізового режиму з боку ЄС, але вважає це свідченням інтересу українського лідера до російської літератури.

Про це він сказав під час спілкування з росіянами в ході чергової «прямої лінії».

«Я не бачив його (Порошенка - УНІАН) виступи з цього приводу, але мені вчора ввечері про це сказали, дійсно Петро Олексійович вважав за можливе прочитати ці рядки Михайла Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Це свідчить про те, що він знає російську класику, цікавиться російською літературою, за це похвалю», - заявив Путін.

«Але цим вірш не закінчується, є ще друга частина: Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей», - додав президент РФ.

Путін стверджує, що Лермонтов хотів поліпшення внутрішньополітичної ситуації в Росії.

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«Михайло Лермонтов написав ці вірші в 1841-1842 році, приблизно, коли їхав на Кавказ. Він був офіцер і захищав інтереси своєї батьківщини. В той момент області, які сьогодні вважаються Україною, вони були просто областями Росії. Якщо президент сьогоднішньої України говорить про те, що він кудись їде, то Лермонтов говорив про всю Росії, включаючи й ті області, які називаються Україною. Так, що тут особливо ніс нічого задирати», - стверджує президент РФ.

«Лермонтов їхав у діючу армію на Кавказ, яка була частиною Російської імперії. Він переїжджав з однієї частини в іншу частину Російської імперії, він насправді нікуди не виїжджав. Можливо, Петро Олексійович подає нам сигнал, що він теж нікуди не збирається. Але це робить тонко, з оглядкою на ура-патріотів і справжніх націоналістів ... каже, хлопці, у мене там інтереси в Росії, і я насправді нікуди не збираюся ... Звичайно, це лише припущення. Насправді, швидше за все Петро Олексійович хотів показати своїм виборцям, що він виконує дані обіцянки, робить цивілізаційний вибір, йде в бік Європи», - додав Путін.

«До речі, говорячи про «блакитні мундири», туди, куди він збирається, цих «блакитних мундирів» більше, ніж у нас, і нехай він не розслабляється особливо. Нехай він уважно поглядає на всі боки. Але ми проти цих хлопців нічого не маємо: згода вам та любов, удачі вам, особливо новобранцям», - сказав російський лідер.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко цитував російських поетів, говорячи про український безвіз. "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - процитував Порошенко російського поета Михайла Лермонтова.