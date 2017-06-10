"Прощай, немытая Россия": Порошенко процитував російських поетів, говорячи про український безвіз (відео)

Президент Петро Порошенко заявляє, що безвіз з Європейським Союзом знаменує остаточний розрив України з авторитарним «руським миром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистих заходів з нагоди запровадження безвізового режиму для України з боку ЄС сьогодні в Києві.

«Насправді це набагато більше, ніж початок нового року, бо ми з вами, український народ і вся Україна вступаємо в іншу історичну епоху. Ця подія знаменує остаточний розрив нашої держави з російською імперією, а українського демократичного світу - з авторитарним «руським миром», - зазначив президент.

Читайте такожБезвіз з ЄС: у МВС пояснили, як подорожувати Європою на авто (інфографіка, відео)

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - процитував Порошенко російського поета Михайла Лермонтова.

«Я окремо хочу звернутися до тих росіян, які в умовах жорсткої імперської диктатури знаходять в собі мужність засуджувати російську агресію проти України, знаходять в собі мужність вимагати демократичних прав і свобод», - додав глава держави.

Президент України нагадав слова іншого російського поета Олександра Пушкіна: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена».

Як відомо, у неділю, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 годин, набирає чинності рішення ЄС про безвізові поїздки для громадян України.