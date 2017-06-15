СБУ пропонує ввести кримінальну відповідальність за ворожу пропаганду в ЗМІ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає за необхідне укласти акт інформаційної єдності українських журналістів у протистоянні представникам п'ятої колони Російської Федерації і ввести кримінальну відповідальність за пропаганду. Про це йдеться у зверненні Грицака, опублікованому прес-центр відомства.

Читайте такожДвоє росіян з партії Навального попросили політичного притулку в Україні«Адекватна відсіч ворогу вимагає рішучих спільних дій, поєднання сили права та сили громадської думки як зброї проти російської агресії в інформаційному просторі. Для цього нам потрібно, по-перше, терміново розробити й ухвалити зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність. СБУ готова долучитися до цієї роботи. Наша мета - надати у Кримінальному кодексі України адекватну правову оцінку всім формам і методам гібридної війни. В умовах агресії не тільки військові статути пишуться кров’ю, але й закони для зрадників та пособників агресора. Це - сила права. По-друге, укласти акт інформаційної єдності українських журналістів у протистоянні ворогу. Російська пропаганда є зброєю, за допомогою якої противник намагається зруйнувати нашу віру в свободу слова і демократію», - йдеться у зверненні.

За його словами, «відповіддю на цю пропаганду має стати бойкот усім представникам п’ятої колони Російської Федерації в інформаційному просторі України».

«Вони мають стати персонами нон-грата на вітчизняних інформаційних ресурсах ‒ для прихильників «путінського руського міра» має залишитися лише «кісельовсько-соловйовський» майданчик», - наголосив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ отримала докази спланованої інформаційної війни Росії проти України.