У СБУ отримали підтвердження, що Росія планувала інформаційну війну проти України

У Службі безпеки зібрали факти, що свідчать про застосування Росією завчасно спланованої інформаційної війни проти України, яка сприяла вирішенню її військових цілей. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки Юлія Лапутіна сьогодні під час круглого столу в Києві.

Читайте такожЗникнення українського журналіста у Донецьку: ЗМІ назвали ім'я«Вперше зібрано та проаналізовано факти, які свідчать про застосування Російською Федерацією проти України не тільки фізичних агресивних дій, але й завчасно спланованої інформаційної війни, яка сприяла вирішенню військових цілей РФ на шкоду безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України», - заявила вона.

За словами Лапутіної, одним з чинників, які можуть свідчити про спланованість дій керівництва РФ по усуненню перешкод для розв’язання агресивної війни проти України є внесення змін до законодавства РФ, в тому числі до воєнної доктрини, завдяки яким розширюється права на застосування військової сили за кордоном.

«Ми всі були свідками досить агресивної кампанії в АР Крим з пропаганди так званого «руського миру», який позиціонувався російськими ідеологами як концепція міжнародної трансдержавної співдружності, нібито об’єднаною причетністю до РФ та лояльністю до російської мови, разом з цим «руський мір» розглядається не тільки як культурно-історична ідея, але й як політична доктрина», - додала експерт.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2017 року прокуратура Автономної Республіки Крим за матеріалами СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АРК гібридної війни проти України.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України, а саме (планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій).