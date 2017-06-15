Стало відомо, коли Рада ЄС продовжить санкції проти РФ через анексію Криму

У понеділок Рада Євросоюзу затвердить санкції, пов'язані з незаконною анексією Криму та Севастополя, водночас питання продовження економічних санкцій, термін яких спливає у липні, ще в роботі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, повідомив високопосадовий європейський дипломат.

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«Санкції, пов'язані з Кримом та Севастополем, будуть продовжені і будуть формально затверджені у понеділок. Рішення вже підготовлено», - зазначив європейський дипломат.

Говорячи про майбутнє продовження економічних секторальних санкцій для Росії, термін дії яких спливає наприкінці липня, високопосадовець повідомив, що станом на зараз це питання ще в роботі і не стоїть на порядку денному.

При цьому дипломат нагадав, що це рішення - продовження економічних санкцій для Росії - ухвалюється в форматі глав урядів та держав країн ЄС.

"Це рішення буде обговорюватися главами держав та урядів. Я думаю, що вам дуже добре відомі рамки, в яких це рішення ухвалюється, і ці рамки не змінилися. Ми очікуємо, що санкції будуть продовжені», - додав він.

Як відомо, найближчий саміт ЄС відбудеться 22-23 червня в Брюсселі.