Євросоюз продовжить чинні санкції проти РФ – Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс наголошує, що Європейський Союз продовжить чинні санкції проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з главами зовнішньополітичних відомств України Павлом Клімкіним та Швеції Маргот Вальстрьом в Адміністрації президента.

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"На даний момент ми обговорювали це питання не один раз, і безсумнівно, ми маємо повний консенсус", - заявив Лінкявічюс.

За його словами, "ми продовжимо санкції в тому вигляді, в якому вони є зараз".

"Економічні санкції, персональні санкції і санкції стосовно Криму, і все це доволі обгрунтовано", - зазначив глава МЗС Литви.