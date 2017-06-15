Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії - ЗМІ

Сенат Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації в пакеті з санкціями проти Ірану. Як повідомляє американське видання The Washington Examiner, Сенат у четвер, 15 червня, запровадив нові санкції проти Росії за її втручання у минулорічні президентські вибори шляхом кібератак на сервери Демократичної партії та бази даних виборців штатів, анексію Криму та підтримку режиму Асада в Сирії.

Читайте такожСтало відомо, коли Рада ЄС продовжить санкції проти РФ через анексію КримуСанкції проти РФ є частиною закону, який дозволяє вводити санкції проти Ірану за підтримку регіонального тероризму та розвитку програми з розробки балістичних ракет. Поправка, яка включає санкції щодо Росії, була схвалена без перешкод у середу, 14 червня. Тоді 97 сенаторів проголосували "за", і лише двоє - "проти".

Сьогодні Сенат остаточно ухвалив весь законопроект з різницею голосів 98-2. Проти проголосували сенатори Ренд Пол та Берні Сандерс.

Водночас зазначається, що хоча в Сенаті законопроект отримав переважну більшість голосів, неясно, як за нього голосуватимуть в Палаті представників (нижня палата Конгресу) і чи підпише його президент США Дональд Трамп. Лідери Республіканської партії у Палаті представників не подали сигналу, чи підтримають вони цей законодавчий акт, який до того ж має положення, які блокуватимуть можливість президента США скасовувати санкції без схвалення Конгресу.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Сенат США проголосував за поправку, яка передбачала запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, сенатори пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, росіянами, які причетні до корупції, порушення прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції торкнуться юридичних осіб у сферах видобутку вугілля, металургії та транспорту.

У той же час, законодавці проголосували переважною більшістю за те, щоб санкції не торкнулися співпраці космічного агентства США з РФ, - NASA може продовжувати використовувати ракетні двигуни російського виробництва

Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібернападів на США.

Нові санкції сенатори позиціонували як покарання для Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.