У США заарештували підрядника АНБ за витік секретної інформації

08:00, 06 червня 2017
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Звинувачення були пред'явлені невдовзі після того, як портал Intercept опублікував секретну доповідь Агентства національної безпеки про втручання Росії у вибори президента США.

REUTERS

У США за звинуваченням у викраденні секретних документів арештована співробітниця компанії, яка виконувала роботу для Агентства національної безпеки (АНБ) Ріаліті Лі Віннер, пише Бі-Бі-Сі.

25-річна Віннер ймовірно винесла секретні матеріали з державної установи в американському штаті Джорджія і передала їх журналістам.

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Звинувачення були пред'явлені незабаром після того, як портал Intercept опублікував секретну доповідь Агентства національної безпеки про втручання Росії у президентські вибори в США

Віннер була заарештована 3 червня, повідомили в мін'юсті. Серед звинувачень проти неї - збір, передача і втрата даних про оборону, повідомляють ЗМІ.

Співробітниця міжнародної корпорації Pluribus, що виконувала роботу за контрактом для Пентагону, Віннер працювала в підрозділі АНБ в Джорджії з лютого, передає NBC.

В опублікованих у Intercept документах містилися звинувачення на адресу російських служб військової розвідки у скоєнні кібератак проти щонайменше одного постачальника програмного забезпечення для системи голосування перед президентськими виборами в США.

Співробітників російських спецслужб також запідозрили у відправці фішингових листів більше ніж сотні співробітників виборчих комісій.

Файл АНБ, про який йде мова, повинен був залишатися секретним як мінімум до травня 2042 року.

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Теги: #втручання у вибори США#витік інформації#АНБ