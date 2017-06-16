У Києві продовжилось підготовче судове засідання у справі про держзраду Януковича (подію завершено)

Оболонський районний суд Києва сьогодні зранку вчетверте продовжив підготовче судове засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко оголосив: “шановні присутні, судове засідання продовжено”.

Суд, зокрема, вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях генерального прокурора України Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під час судового засідання захист Януковича виступив проти залучення присяжних в разі призначення до розгляду по суті справи. Адвокати наполягали, що розгляд мають проводити троє професійних суддів.

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Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.