Суд над Януковичем оголосив перерву до 16 червня: підсумки сьогоднішнього засідання

У підготовчому засіданні Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем, оголошено перерву до 16 червня. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу після понад 8 годин судового засідання оголосив головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко.

"Враховуючи, що сьогодні було проведено багато роботи, а також те, що ви (звернувся суддя до адвоката Віталія Сердюка — УНІАН) втрачаєте можливість нормально спілкуватися (від багатогодинного виступу Сердюк почав втрачати голос — УНІАН), в судовому засіданні оголошується перерва до 10.00 8 червня", - сказав Дев'ятко.

Читайте такожУ одного із затриманих екс-податківців виявлено паспорт громадянина Росії - МатіосПізніше він був змушений, порадившись з колегами, змінити дату і час судового засідання, оскільки Сердюк заявив суду і пообіцяв пізніше надати документальне підтвердження, що з 5 по 15 червня його не буде в Києві через відпустку, яку він проведе за кордоном. "Враховуючи викладене, засідання призначається на 9.00 16 червня", - констатував суддя.

Суд, зокрема, вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях генерального прокурора України Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під час судового засідання захист Януковича виступив проти залучення присяжних в разі призначення до розгляду по суті справи. Адвокати наполягали, що розгляд мають проводити троє професійних суддів.

"Захист наполягає на тому, щоб розгляд проводився у складі трьох професійних суддів без залучення присяжних", - сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

При цьому він зазначив, що майже 70% прізвищ присяжних, які розміщені на сайті Київської міської державної адміністрації, – це колишні співробітники правоохоронних органів, а отже, у захисту є сумніви у їх неупередженості.

Крім того, сторона захисту екс-президента продовжує наполягати на тому, що їхній клієнт не отримував у належний спосіб повістки виклику в суд у справі про державну зраду.

"Я ініціюю подати в Оболонський суд заяву, безпосередньо підписану Януковичем. Це заява про необхідність застосування вимог Європейської конвенції про правову допомогу. На даний час виклик в судове засідання нашим клієнтом не отримувалось. І це призводить до неможливості участі Януковича в судовому засіданні та неможливості визнання зібраних та розглянутих під час судового засідання доказів", - сказав Сердюк, не уточнивши водночас, коли саме він має подати цю заяву.

Також Сердюк зазначив, що захист наполягатиме на участі в судовому засіданні з боку сторони обвинувачення генерального прокурора України Юрія Луценка для забезпечення принципу змагальності сторін, оскільки той свого часу висловлював бажання взяти участь в судовому засіданні.

Суд у справі Януковича звернеться до ВРП на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях Луценка, Матіоса, Авакова

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу Януковича, звернеться до Вищої ради правосуддя на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях генерального прокурора України Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, Оболонський райсуд Києва проводив підготовче засідання у справі про вчинення державної зради Януковичем.

Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.