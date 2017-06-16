Розгляд по суті справи про держзраду Януковича суд призначив на 26 червня

Оболонський районний суд Києва призначив до розгляду по суті кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Янукочича на 26 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегією суддів Оболонського районного суду В'ячеслав Дев'ятко.

“Суд у підготовчому судовому засіданні, заслухавши думки сторін та вивчивши матеріали, ухвалив призначити до розгляду по суті на 10.00 26 червня кримінальне провадження за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у державній зраді”, - зазначається в ухвалі суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, Оболонський районний суд Києва вчетверте продовжив підготовче судове засідання у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

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Минуле засідання суд провів 29 травня.

Суд, зокрема, вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях генерального прокурора України Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під час судового засідання захист Януковича виступив проти залучення присяжних в разі призначення до розгляду по суті справи. Адвокати наполягали, що розгляд мають проводити троє професійних суддів.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.