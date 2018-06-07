Події тижня: версія читачів УНІАН – "скасування" АТО, протести в Москві та перші дні безвізу

Цього тижня наші читачі уважно стежили за тим, як влада нарешті підняла питання про необхідність завершення антитерористичної операції і переходу до нового формату, визнавши, що воєнні дії, які ведуться на сході вже три роки, переросли цей формат як по тривалості, так і за масштабами проблем.

Першим про це завив голова РНБО Олександр Турчинов, зазначивши, що настав час для визначення нового правового формату, який дозволить захистити Україну від гібридних засобів війни, застосовуваних проти нас Росією, а не втискати масштабні проблеми в обмежені рамки АТО. На думку Турчинова, пора вже чітко визнати території «Л/ДНР» окупованими Росією і на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення.

Порошенко відреагував на заяву Турчинова повідомленням про те, що за його дорученням вже був розроблений законопроект під назвою «Про реінтеграції окупованих територій Донбасу». Він запевнив, що законопроект базується на умовах Мінських домовленостей і охоплює цілий ряд заходів і кроків, які потрібно здійснити для повернення окупованих територій під контроль Києва.

На даний момент законопроект допрацьовується і в найближчі дні має бути внесений на розгляд у Раду. Однак про найцікавіше – яким саме чином планується завершити АТО та розпочати етап нового використання ЗСУ, поки невідомо.

Трохи пізніше світло на це питання пролив один з нардепів від БПП і член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Винник. За його словами, законопроект про переформатування АТО передбачає введення військового стану на окремих територіях і їх звільнення від окупантів.

Винник уточнив, що в законі буде чітко написано, що території спочатку потрібно звільняти, а вже потім реінтегрувати. За його словами, при умові незастосування Росією авіації, перспектива визволення Донбасу буде реальною. А ось активних дій по Криму найближчим часом робитися не буде. При цьому він висловив сумнів у тому, що такий закон буде прийнятий Радою.

З приводу цього документа він взагалі наговорив багато чого цікавого, рекомендую почитати тут.

У свою чергу глава МВС Аваков, який виступив з підтримкою самої ідеї перегляду статусу АТО, висловив переконання, що конфлікт на Донбасі буде вирішуватися не на лінії зіткнення, а «через політичний тиск на агресора і політичне врегулювання».

Кому вірити, не зрозуміло. Мабуть, нагорі ще самі остаточно не визначилися, якій позиції віддати перевагу – «яструбам» чи «голубів». І тут я хочу погодитися з сумнівами нардепа Винника: Рада навряд чи пропустить закон, який передбачає силове вирішення проблеми окупованого Донбасу. Просто не хочеться вірити в те, що в Україні незабаром можуть поновитися активні бойові дії.

Втім, все це - ворожіння на кавовій гущі. Складно говорити про те, чого поки ще немає, тому пропоную дочекатися підсумкового варіанту законопроекту про переформатування АТО і реінтеграції Донбасу.

Ще одна тема, яка цікавила наших читачів цього тижні, стали масові протести в Москві та інших російських містах у день Росії. Збурювачем спокою, як завжди, став єдиний російський опозиціонер Олексій Навальний, каральні заходи щодо якого поки полягають у регулярних арешти, а не кулею в спину недалеко від Кремля.

На його заклики на антикорупційні мітинги вийшли тисячі людей, що для сучасної Росії - досить рідкісне явище. Протести відбувалися під гаслами «Путін-злодій, йди» і «Медведєва – у відставку». Мабуть, цінителів «путінської стабільності» потихеньку починає дратувати та яма, в яку скотилася країна. А фільм про казкові багатства Медведєва під назвою «Він вам не Дімон» всерйоз розлютив ще не розучилися думати росіян, менше піддаються впливу пропаганди, ніж інші їх співвітчизники.

Путінські опричники були готові до такого повороту подій, заздалегідь зігнавши до місць проведення мітингів автозаки і вигнавши «охороняти порядок» у Москві тисячі омонівців. Вулиця в столиці РФ, де мав пройти мітинг проти корупції, також була перекрита до початку заходів. Навальному залишалось нічого іншого, як оголосити про збір в іншому місці, узгодженому владою.

Втім, сам опозиціонер на мітинг не дійшов. Його спакували в автозак відразу при виході з будинку, звинувативши в закликах до громадян брати участь у неузгодженій акції і, в підсумку, «вліпили» 25 діб арешту.

Довго чекати одному в поліцейських катівнях йому також не довелося. Російська поліція стала масово проводити вибіркові затримання у всіх містах і до вечора тисячі незгодних з «мудрою» політикою Путіна і його камарильї опинилися в поліцейських автозаках. Місцями навіть спалахували бійки з поліцією (що для сучасної Росії взагалі нечувано), застосовувався сльозогінний газ, а спини і кінцівки особливо незадоволених «будиночком для качечки» Медведєва активно вирівнювалися поліцейськими кийками.

Взагалі, качка стала «головним героєм» антикорупційних протестів, які відбуваються в Росії. На мітингу в Петербурзі активісти запустили в натовп велику гумову качечку, яку протестувальники весело підкидали в повітря. Проте, поліція ліквідувала «порушника», оперативно провівши її затримання.

Доходило й до інших абсурдних і курйозних випадків – у деяких містах особливо завзяті поліцейські затримували людей, просто мовчки стоять з російськими прапорами. А в Москві під роздачу потрапив навіть прихильник Путіна, радовавшийся затримань і розповідав, мовляв, нехай Путін забирає стільки, скільки зможе. Вдячні слухачі так і не дізналися, що саме мав на увазі цей чоловік, оскільки на середині його полум'яної промови про прекрасне президента Росії його спакували і віднесли в автозак. Може, після цього він змінить свою думку про свого президента.

На боці «темних сил» на російських мітингах сплив і такий відомий в Україні персонаж як майор Кусюк – екс-командир київського «Беркута», який керував розгоном студентів у листопаді 2013 році і підозрюваний в причетності до вбивств на Майдані. Тепер він керує московськими омонівцями і б'є москвичів. На появу «старого знайомого» в новому обличчі українські користувачі соцмереж моментально відреагували валом жартів і фотожаб. Деякі навіть припустили, що Кусюк є прихованим бандерівцем, засланим козачком, який отримав завдання від української хунти побити якомога більше москалів :-).

Якщо серйозно, то у мене всі ці більш-менш масові мітинги в Росії, яких там практично не було з часів Болотній площі, викликають двоякі відчуття. З одного боку, радує, що росіяни потихеньку скидають з очей пропагандистську пелену. А з іншого, як всім відомо, нічого не буває страшніше російського бунту - безглуздого і нещадного. Як би і нас потім не зачепило, коли там «рвоне».

Приємною подією цього тижня, за яким пильно стежили наші читачі, стало набуття чинності рішення про введення безвізового режиму України з ЄС. Європейські політики не скупилися на життєрадісні заяви про те, що Україні та ЄС скоро стануть однією сім'єю, а цей великий день запам'ятається назавжди.

Порошенко, в свою чергу, не забув відпустити шпильку на адресу Москви, розповівши, що безвізовий режим з Європейським Союзом знаменує остаточний розрив України з авторитарним «російським світом» і процитував уривок з вірша російського поета Михайла Лермонтова «Прощай, немита Росія, країна рабів, країна панів. І ви, мундири блакитні, і ти, їм відданий народ».

При цьому він окремо звернувся до тих росіян, які «знаходять у собі мужність засудити російську агресію проти України» словами Пушкіна «Товариш, вір: зійде вона, зірка привабливого щастя. Росія вспрянет від сну, і на уламках самовладдя напишуть наші імена».

На цьому б йому і зупинитися, але Порошенко, на радощах, понесло, і він почав розповідати, що тепер кожен українець «може і має можливість випити фантастичний кави в Братиславі або полетіти лоукостом до Варшави, або відвідати Віденську оперу». Візьму на себе сміливість і поправлю нашого президента – може бути, кожен українець цього хоче, і безвиз відкриває цю можливість, але не кожен українець поки може нею скористатися.

Для тих же, у кого бажання збігаються з можливостями, УНІАН зробив ролик «Доступна Європа: топ-5 найдешевших міст ЄС, де необхідно побувати «безвізового» українцеві». Насолоджуйтесь!

На цьому тлі наші читачі пропустили заяву голови СБУ Василя Грицака про необхідність введення кримінальної відповідальності за «ворожу пропаганду» в ЗМІ та бойкоту п'ятої колони РФ в інформаційному просторі України.

Ідея, безумовно, прекрасна. Однак, як відомо, благими намірами вистелена дорога в пекло. В наших реаліях, при існуванні недосконалих демократичних інститутів, відсутність чіткої системи контролю влади і силовиків з боку громадськості, в причетності до «п'ятої колони» і поширенні «ворожої пропаганди» можна звинуватити одних, а завтра - вже інших. А це пряма дорога в таку діру, з якої вибратися потім буде дуже складно.

Також наші читачі пропустили ще одне, досить важливе повідомлення, яке свідчить про деградацію шкільної системи освіти. В Україні в останні роки спостерігається різке скорочення абітурієнтів, які обирають на ЗНО такі точні науки як фізика, хімія і математика. Це вже почали відчувати на собі педагогічні внз, в яких недобір на фізмат спостерігається навіть на бюджетні місця, що, незабаром, відгукнеться ще більшою браком вчителів з цих предметів.

Наприклад, в 2013 році на тестування з фізики зареєструвалися майже 70 тисяч абітурієнтів. У 2017 році цей показник впав до 26 тисяч. Така ж сумна тенденція спостерігається і хімією: у 2013 році на тестування з цього предмету зареєструвалося понад 50 тисяч чілок, а в 2017 році - менше 25 тисяч.

З цим треба щось робити, інакше в Україні залишаться одні гуманітарії. При всій повазі до знавців мов та історії, ми можемо скотитися на узбіччя сучасного технократичного світу і нові ейнштейни і хокинги будуть з'являтися в інших країнах.

Наостанок розповім вам про кращої новини з світу курйозів за цей тиждень, що викликала гучний сміх у редакції сайту УНІАН. У США чоловік пограбував банк заради того, щоб сховатися у в'язниці від власної дружини. Однак його хитромудрий план відпочити від другої половини в затишній камері зруйнував шкідливий суд, який виписав чоловікові штраф і відправив назад до дружини на 6 місяців домашнього арешту.

Всього вам доброго і хороших новин!

Микола Кондратенко, головний редактор веб-проектів УНІАН