Справа про розстріли на Майдані: адвокат розповів, скільки свідків уже допитали

У справі про розстріли на Майдані допитано 60-70% свідків. Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат Віталій Титич.

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"Ця справа вже більше року розглядається по суті. Вона глобально просунулася, але я повторюю, там тільки потерпілих більше 150 осіб", – сказав він.

На запитання, скільки вже свідків допитали по цій справі, адвокат відповів: "60-70%".

Титич додав: "Процес іде, але об'єктивно він має ще тривати доволі довго. Об'єктивно оцінюючи до року – це позитивний сценарій. І якщо не буде втручань і зриву".

Як повідомляв УНІАН, 18-20 лютого 2014 року на Майдані в Києві відбулася одна з найбільш трагічних подій в історії незалежності України. Тоді під час зіткнень в центрі столиці загинули 73 мирних жителі та 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, у Києві в ці дні зупинився рух метро.