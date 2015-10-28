Наливайченко ще раз покаже ГПУ докази російського сліду в розстрілі Майдану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Наливайченко.

"Завтра я йду на допит у Генеральну прокуратуру. Втомився чекати, поки вони самі покличуть, адже, крім гучних заяв ще тиждень тому в ЗМІ, жодного офіційного виклику я так і не отримав. Зрозуміло чому — на Різницькій бояться, бо знають, що брешуть, виконуючи замовлення "зам'яти" російську участь у вбивствах героїв Небесної сотні. Тому я вирішив прийти самостійно", - процитував слова Наливайченка співрозмовник агентства.

Він зазначив, що "люди повинні знати правду про смерть героїв, як би влада не намагалися приховати".

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За словами екс-глави СБУ, завтра він ще раз має намір передати Генпрокуратурі 4 томи документів, які вже передавали в ГПУ у травні цього року.

"У цих документах чіткі докази російської участі в подіях на Майдані і розстрілі Небесної сотні. Там факти, прізвища 27 генералів ФСБ, які приїжджали сюди, документи — все, що треба передати у відкритий суд, а краще - трибунал з розслідування російської агресії", - сказав Наливайченко.

При цьому він зазначив, що суспільство повинно бачити, що саме він буде передавати в Генпрокуратуру.

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"Щоб ніхто не зміг знову цинічно брехати про відсутність доказів або документів", - сказав Наливайченко.

При цьому екс-голова СБУ запевнив, що якщо передані їм завтра документи знову "загубляться", то він готовий принести "також окуляри для слідчих разом з копіями паперів".

У прес-службі Наливайченко повідомили, що він прийде на допит в ГСУ ГПУ в будівлю на вулиці Борисоглібській, 18 на 11:00, а о 10:30 дасть брифінг для представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у річницю розстрілу активістів на Майдані Незалежності в Києві президент Петро Порошенко заявив, що, за інформацією СБУ, бійці спецпідрозділу "Альфа" дали свідчення про те, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.

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Наливайченко також заявляв, що Сурков, приїжджаючи тоді в Україну, проживав спільно з колишнім головою СБУ Олександром Якименко на одному з об'єктів СБУ, а також відвідував Адміністрацію президента.

Пізніше генпрокурор Віктор Шокін заявив, що Генеральна прокуратура не має даних про російський слід в розстрілі активістів Майдану під час подій в лютому 2014 року в Києві, але нещодавно Наливайченко спростував заяву Шокіна про відсутність у нього цих даних. Екс-глава СБУ заявив, що відповідні матеріали з доказами знаходяться в Адміністрації президента і в Генпрокуратурі.

20 жовтня начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, Сурков і представники ФСБ РФ приїжджали в Україну з метою ознайомитися з подіями на Майдані, і їх причетність до розстрілів активістів не встановлена.

Також він повідомив, що слідчі Генпрокуратури викличуть Наливайченка на допит в якості свідка для дачі пояснень щодо його заяв про нібито наявність російського сліду в події на Майдані. У той же час Горабтюк зазначив, що на численні запити Генпрокуратури ніякої конкретної інформації СБУ з цього приводу не надавала.

За його словами, "ніяких документів з доказами, що ці особи якимось чином сприяли або були задіяні, не надавалося". В даний час Наливайченко продовжує наполягати, що надавав Генпрокуратурі всі дані про те, що представники ФСБ причетні до розстрілу на Майдані.