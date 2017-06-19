У Кремлі продовження Євросоюзом "кримських" санкцій назвали "нелегітимним"

У Кремлі назвали «нелегітимним» продовження Європейським Союзом санкцій проти Росії за анексію Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Традиційно негативна реакція Кремля – УНІАН). Ми як і раніше не згодні з цими санкціями. Ми не вважаємо їх легітимними. Більше того, ми вважаємо, що ці санкції завдають шкоди не тільки нам, але і самим країнам, які є їх ініціаторами», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, ЄС на рік продовжив санкції проти окупованого Криму.