ЄС на рік продовжив санкції проти окупованого Криму

Європейський Союз затвердив рішення продовжити санкції для незаконно анексованого Росією Криму та Севастополя ще на один рік.

Рішення було ухвалено у понеділок в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

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Таким чином, санкції, застосовані до Криму та Севастополя будуть продовжені до 23 червня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, рішення про продовження санкцій було погоджено 6 червня на рівні Комітету постійних представників країн-ЄС (COREPER).

Як відомо, санкції були запроваджені ЄС 14 червня 2014 року на імпорт продукції, виробленій в Криму чи Севастополі, на інвестиції до Криму чи Севастополя, туристичні послуги, зокрема, круїзні кораблі не можуть заходити в порти Криму, за виключенням надзвичайної ситуації, на експорт окремих товарів та технологій для кримських компаній чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікації та енергетичного сектору.