Парубій розповів про доопрацювання законопроекту щодо реінтеграції Донбасу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути зареєстрований в парламенті сьогодні-завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер ВР сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу і що в ньому закладено.

“Я зможу детально обговорювати цей законопроект з того моменту, як він буде зареєстрований у ВР України. Бо ще сьогодні зранку відбувалася робоча група по доопрацюванню. І коли буде знайдений узгоджений варіант і внесений у ВР України — після того ми зможемо вже вести детальну дискусію щодо його змісту і щодо того, які нові форми він буде впроваджувати”, - сказав спікер.

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На уточнення. Чи може це відбутися до кінця сесії, Парубій зауважив, що це може статися “сьогодні-завтра — його внесення у Верховну раду України, його реєстрація”.

“Це може відбутися у найближчий період”. - додав голова ВР.

Також відповідаючи на питання, чи бере він участь у засіданнях робочої групи з розробки даного законопроекту, та хто взагалі працює над законопроектом, спікер повідомив, що участі у цій роботі не бере.

За його словами, робоча група засідає на базі РНБО.

На уточнення хто є ініціатором такої роботи, Парубій зазначив, що відбувається спільна командна робота. “І Олександр Турчинов, і Президент України з цього приводу мають однакову позицію, наскільки мені відомо. Очікуємо внесення законопроекту до Верховної Ради”, - сказав голова парламенту.

Як повідомляв УНІАН, РНБО представить на розгляд Порошенка законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі.

14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

«Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими РФ, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.