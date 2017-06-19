У Порошенка розповіли про законопроект щодо реінтеграції Донбасу: АТО знайшли заміну

У законопроекті щодо реінтеграції Донбасу йдеться про інший варіант припинення російської агресії замість АТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова фракції "БПП" Артур Герасимов.

За його словами, на підсумкові стадії перебувають зараз консультації щодо законопроекту про реінтеграцію. Герасимов сподівається, що найближчим часом він буде внесений до парламенту.

Він відзначив важливу роль проведення АТО, але при цьому додав: “Але наразі, коли ми виграли час, коли відновили армію і оборонну промисловість, і коли ми ведемо гібридну війну... ми маємо перейти на зовсім новий більш глобальний рівень відповіді і припинення російської агресі”.

За його словами, йдеться про “новий рівень протидії агресору”.

Читайте такожРНБО розгляне законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі найближчим часом - Геращенко

На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про введення воєнного стану, Герасимов зазначив, що це питання врегульовано нинішнім законодавством і в цьому законопроекті це питання не регулюється.

Він додав, що йдеться про окремий правовий статус окремих територій.

Герасимов також наголосив, що Збройні сили України можуть використовуватися під час воєнних дій чи АТО, і в цьому законопроекті регулюється питання щодо використання їх у нових умовах.

Герасимов наголосив, що “у будь-якому випадку в законопроекті, який буде внесений, “мінські угоди” залишаються ключовим і базовим пунктом, який буде забезпечуватися, в тому числі і цим законом”.

“Мінські угоди будуть чітко імплементовані, і в цьому законопроекті чітко сказано, що Моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність і вона повністю продовжує контролювати ті речі, над якими вона сьогодні працює”, - наголосив Герасимов.

На запитання журналістів, під чиїм авторством буде внесений законопроект до ВР, він відповів: "Побачимо".